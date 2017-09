Manos hermosillenses ayudan en labores de rescate

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La imagen es desgarradora. Al cerrar los ojos y afinar el oído, en la imaginación reaparecen los gritos, el llanto, las sirenas a lo lejos; un edificio de siete pisos reducido a polvo. La imagen es devastadora: La gente corre y entre la confusión del ambiente, busca.



Allí, en medio, tres bomberos llegan con prisa para recibir indicaciones y entrar en acción. Son hermosillenses. Y sin imaginarlo siquiera, porque sólo estaban en la Ciudad de México para conmemorar el trágico 19 de septiembre de 1985, la historia se repite ante sus ojos.



Jesús Díaz, Jesús Noriega y Jesús Fierro, ‘Los Tres Chuyes’, el símil de los ‘Tres Mosqueteros’ en Hermosillo, formaron parte de los equipos de logística y búsqueda y rescate luego del terremoto de 7.1 grados Richter que devastó a la capital del País.



"Estábamos en el Pleno de la Cámara de Diputados por una invitación a conmemorar el 32 aniversario de la tragedia de 1985; en plena ceremonia se da el temblor. Nosotros aplicamos el protocolo de evacuación para salvaguardar la integridad de todos", narró Jesús Díaz, oficial de bomberos.



Una vez afuera y ante la vorágine de noticias sobre derrumbes y gritos de auxilio, los tres bomberos detuvieron a una unidad que se abría paso por la calle, para presentarse como personal capacitado y dispuesto a apoyar: Y allá fueron, a la colonia Roma, una de las zonas más afectadas.



En traje de gala



Los bomberos, aún con sus trajes de gala con motivo del evento en el que se encontraban presentes, hicieron hacia atrás sus mangas y empezaron a remover escombros.



"Se me viene a la mente el caso ABC", recordó Díaz, "pero ahora, con una magnitud 100 veces más grande; gente corriendo por todos lados, un pánico generalizado. La Ciudad de México como si fuera un desfile: No había paso, mucha conmoción, las alarmas sísmicas sonando… y el temor de alguna réplica".



Su trabajo no terminó allí, pues los hermosillenses estuvieron presentes en el Colegio Rébsamen, ese que tanto ha sonado por su trágico desenlace, sepultando a un par de decenas de niños y algunos maestros. Y en esta parte de la historia, es cuando a Díaz, por primera vez, se le quiebra la voz.



"Fue una escena muy triste, de mucha impotencia: La gente, a cualquier señal de vida que daba el ‘topo’, la gente cantaba el ‘Cielito lindo", y Jesús hace una pausa, "se desplegaron banderas… fue muy bonito, pero muy triste.



"La gente ya no hallaba cómo consentirte como rescatistas; te ofrecían agua, fruta, un sándwich, caldito, te apapachaban y abrazaban… un socorrista me dio una botella de agua, ve que soy de Hermosillo, me da un beso en la mejilla y me dice: ‘Muchas gracias por ayudarnos’.



Un gran corazón



En cada uno de esos momentos, narró Jesús, fue donde notó la solidaridad del pueblo mexicano, algo que sólo veía en la televisión.



"Como equipo, nunca perdimos el temple, siempre nos coordinamos y fuimos de la mano", explicó, "todos sabemos lo que hacemos, trabajamos seguros, estamos capacitados y tenemos el conocimiento para no formar parte de la estadística dentro del incidente.



"Pero es el riesgo que tomamos, ponemos en riesgo nuestra vida, no sabes si una estructura se va a desplomar; pero es tu trabajo, tú eres el que sabe qué hacer y esa es la disposición y la convicción de nosotros los bomberos, la que llevaremos hasta la último día de nuestras vidas", expresó Jesús Díaz ayer, horas después de regresar a Hermosillo.