Aporta su granito de arena

HERMOSILLO,Sonora(GH)

La tristeza que llenó sus ojos de lágrimas la mañana del 19 de septiembre de 1985 volvió a aparecer 32 años después, sentada frente al televisor vivió desde Sonora el dolor que cientos de personas de la capital del País sintieron.



Una vez más la naturaleza cobró vidas el día 19 del noveno mes del año a través de un sismo de gran magnitud y aunque es mucha la distancia, Andrea asegura que los sentimientos son los mismos: Aflicción, angustia, coraje, incluso impotencia.



Andrea Ochoa de Madrid, una señora de 75 años de edad, demuestra la fortaleza que puede tener una persona de la tercera edad cuando ésta tiene el deseo de ayudar a quienes hoy la necesitan.



"Me siento muy orgullosa por estar realizando esta actividad para ayudar a las personas afectadas por este terremoto", resaltó, al mismo tiempo que con sus manos rugosas sellaba una caja con despensa en su interior.



La bacanorense puntualizó que después de pasar todo un día pendiente del televisor para ver las noticias y saber cómo avanzaban los rescatistas en su misión, decidió acudir a la Cruz Roja Hermosillo para colaborar en la ayuda humanitaria.



"Sentí mucha tristeza cuando me enteré de lo que pasó, no me había levantado por estar viendo las noticias, entonces mi hija me dijo ‘vámonos amá, ¿qué vas a estar haciendo aquí sola?, mejor vamos a ayudar’", acentuó.



Añadió que la unión y las muestras de cariño hacia los connacionales, no sólo ayudarán a los afectados, sino que también enseñará a sus hijos, nietos, bisnietos a demostrar amor a los más necesitados.