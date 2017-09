Entrega "Maloro" una cancha multifuncional

HERMOSILLO, SONORA(GH)

Con una inversión de más de 356 mil pesos, y para beneficio de 400 alumnos de la primaria Venustiano Carranza, el presidente municipal, Manuel Ignacio "Maloro" Acosta, entregó una cancha multifuncional en el plantel ubicado en la colonia Arcoíris, se informó en un comunicado.



Martín Adrián López Galaz, estudiante de sexto grado, dijo que "la cancha nos permite tener clases de educación física más divertida, una cultura de cuidado físico y fomento del deporte, y convivir más en los recreos", detalla el documento.



Acosta manifestó a alumnos, padres de familia y maestros, que aunque al Ayuntamiento de Hermosillo no le corresponde la infraestructura de las escuelas, se hizo el esfuerzo para construir la cancha, obra a cargo de la Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública (Cmcop).



"El detalle es seguir haciendo una nueva cultura, una nueva ciudadanía. Respetemos, si no nos respetamos los unos a los otros y seguimos cultivando violencia y bullying, pues realmente no sirven de nada los tejabanes, canchas... tenemos que construir primero ciudadanía, antes que ciudad".



El munícipe aprovechó el momento para platicar brevemente con los niños sobre la tragedia que vive México, a causa del sismo registrado el 19 de septiembre. Les pidió a los alumnos sus oraciones y pensamientos por las familias que viven esta triste realidad.