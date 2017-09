Niños dan abrazo y beso por peso, para damnificados

HERMOSILLO, Sonora()

Evelyn, Julio y Andrea Fernanda muestran con orgullo sus alcancías a la cámara; con un plumón negro, las latas dicen ‘Ahorrando para MÉXICO’.



Los niños de las colonias Lomas del Norte y El Guayacán, organizados por sus madres, salieron a las calles del Centro de Hermosillo, armados con cartulinas y alcancías, para cambiar abrazos y besos a la gente por monedas que serán enviadas a quienes ahora se encuentran en problemas en una ciudad lejana que no conocen.



"Fuimos a caminar y a decirle a la gente que si ayudaban a México; la gente dijo que sí y me echaban de dos, cinco, diez pesos y yo les daba las gracias", dijo Julio Francisco, quien afirmó que lo recolectado será depositado a Cruz Roja y a los equipos de rescate.



Unos 14 niños y niñas decidieron apoyar y soportar el calor de la mañana para caminar por las calles de la ciudad y pedir ayuda para los afectados por el sismo en el Centro del País, aunque ellos mismos provienen de colonias con necesidades.



CONTEO



Bajo la sombra, el equipo abre las alcancías y con sus manos empiezan a apilar en pequeños montones las monedas que lograron reunir entre todos: Su meta, eran 2 mil pesos y reunieron 4 mil 111.



"Yo veía las necesidades que tienen (los damnificados) y se me ocurrió decirles a los niños que fuéramos a pedir ayuda; los junté a todos y pedimos permiso a sus papás", dijo Lupita Landavazo, madre de familia.



Al preguntar a los niños qué sentían después de su trabajo, entre sonrisas dijeron: "Me siento feliz, a gusto, todos contentos, porque si a nosotros nos pasara eso, ellos también nos ayudarían".