Envía EL IMPARCIAL donativos de lectores para damnificados

HERMOSILLO, Sonora(GH)

EL IMPARCIAL realizó ayer el primer envío de artículos donados por lectores y empresas particulares, a las instalaciones de Cruz Roja Hermosillo, quienes se encargaron de enviarlos a los estados devastados del Sur del País.



A raíz de los sismos que se registraron en días pasados y que afectaron a los estados de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Morelos y Ciudad de México, esta Casa Editorial inició una campaña para recaudar provisiones para los damnificados.



Desde el primer día hubo gran respuesta de los hermosillenses, que desde tempranas horas llegaban a las instalaciones de EL IMPARCIAL a realizar sus donaciones en especie, entre los que se encontraron alimentes no perecederos, artículos de higiene personal y de limpieza.



La invitación sigue para todos aquellos que deseen donar alimentos no perecederos, como comidas enlatadas, pastas, frijol, arroz, verduras, consomé de pollo en polvo, sal, azúcar, café, mayonesa, aceite para cocinar, mermelada, chocolate en polvo, galletas saladas y dulces.



Entre los artículos de limpieza personal puedes donar papel sanitario, toallas femeninas, cepillo y pasta dental, champú, jabón de pastilla, rastrillos; así como artículos de limpieza del hogar.



La aportación puede ser entregada en las instalaciones de esta Casa Editorial, localizada en Sufragio Efectivo y Mina, número 71, de la colonia Centro, las 24 horas del día, en el área de recepción.



Hay que recordar que México nos sigue necesitando y no dejemos de participar hoy en esta lucha que el día de mañana nos hará grandes.