Ocasiona problemas mal estado de una vialidad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Habitantes de la colonia Álvaro Obregón reportaron el pésimo estado en el que se encuentra la calle Guadalajara, pues debido a las lluvias la rúa se ha deslavado y dificulta el tránsito vehicular.



En la esquina con la calle República de Cuba la vía, que carece de pavimento, luce con grandes zanjas, por lo que los automovilistas evitan circular por esta zona.



"Como ha llovido mucho la calle se va deslavando, no está pavimentada y se pone muy fea, no pueden pasar los carros porque está muy irregular el camino, además es mucha arena", platicó un vecino del lugar.



Por esta zona corre un arroyo y en época de lluvia la situación se pone más crítica debido a que el agua sigue su cauce natural, dañando las orillas de la calle y de algunas viviendas.



"Cuando llueve se pone muy feo, el arroyo pasa muy fuerte y se va deslavando la calle, quedan unas zanjas muy feas y como en algunas partes no hay banquetas pues también se maltratan las orillas de las casas", dijo.