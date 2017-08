Ángel siempre lleva su traje de héroe

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Bajo un traje pesado espera la hora en que suene la sirena que le indique a dónde acudir para salvar la vida de alguien o para controlar algún incendio; su corazón late con adrenalina y le da gracias a Dios por cada vez librarla.



Esa es la historia de Ángel Iván Rivera Naranjo, quien lleva 12 años perteneciendo al heroico cuerpo de bomberos, y que junto con sus compañeros será felicitado hoy en el Día del Bombero.



Por grandes situaciones ha pasado el joven "apagafuegos", quien se siente orgulloso de ser alguien admirado por su difícil y arduo trabajo; un héroe que enfrenta sin miedo las adversidades y peligros que el destino le ha puesto en el camino de su deber.



Una tragedia fue la que impulsó a Ángel Rivera a ser bombero: Cuando tan sólo tenía 5 años de edad vio cómo un incendio consumió su casa y desde ese momento supo que ser bombero sería su profesión.



"Yo decidí entrar a los bomberos porque pasó una tragedia, se podría decir: Cuando yo era niño, cuando tenía 5 años, se quemó mi casa. Me gustó, me llamó la atención ser un bombero; no lo busqué propiamente para ingresar a la estación sino que las cosas se fueron dando".



Ángel Iván también comentó que a lo largo de 12 años ha presenciado problemas bastante fuertes, uno de ellos fue el incendio de la guardería ABC, el cual dejó marcado a todos y cada uno de los sonorenses que vivieron ese día.



"Cuando los niños nos ven y te saludan se siente muy bien", aseguró Ángel Rivera, quien asegura estar muy orgulloso de pertenecer al cuerpo de bomberos, y ha recibido el apoyo de su familia y también la admiración de los niños que sueñan a ser como él.



"A mí familia le gusta que yo sea bombero, pero tienen miedo porque no saben si voy a volver o no, pero sí les gusta. Mis hijos están orgullosos de mí y quieren ser bomberos y sí me gustaría que lo fueran, pero también me da miedo", mencionó.



Ángel Iván sólo espera poder seguir perteneciendo al heroico cuerpo de bomberos, donde ha demostrado tener carácter y pasión por su profesión, la cual le ha permitido apreciar más la vida y lo ha convertido en un héroe anónimo para la sociedad.