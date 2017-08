Protestan empleados del Ayuntamiento

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tres empleados del área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Hermosillo fueron dados de baja por superar el límite de faltas permitidas, informó el secretario Julio Ulloa Girón.



Luego de una manifestación de parte de empleados sindicalizados que argumentaban se les había retenido el pago de la quincena, el secretario del Ayuntamiento indicó que el pago de la quincena fue proporcional a los días trabajados y fueron dados de baja automática.



"Cualquier trabajador que tenga más de tres faltas injustificadas, es causa de baja automática, esta no es la excepción, se hizo el proceso administrativo y con bloqueos no van a resolver estos problemas", recalcó Ulloa Girón.



La molestia de los trabajadores fue porque en semanas pasadas fueron cambiados del área de Parques y Jardines al Instituto del Deporte de Hermosillo, Centros Hábitat y centros deportivos, pero el secretario del Ayuntamiento afirmó que los empleados no se presentaron a trabajar en estos lugares y por eso procedió la baja.



Alrededor de 200 empleados del ayuntamiento se manifestaron en Luis Encinas y Rosales para después caminar hacia el Palacio Municipal, Salvador Díaz, secretario general del sindicato recalcó que se llegó a este acuerdo después de una asamblea.



"La manifestación es derivado de la retención de salario de tres trabajadores a pesar de la mesa de diálogo que teníamos con la administración", detalló, "es una molestia de parte de los trabajadores".