Disfrutan y aprenden del eclipse

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La multitud se arremolina apuntando al cielo. Sudorosos, esperan el momento preciso en que el Sol y la Luna tengan contacto para así tomar un telescopio o un filtro solar y presenciar el fenómeno astronómico que está a punto de ocurrir.



El eclipse de Sol que fue visible en Sonora desde las 09:19 y hasta las 12:04 horas de ayer, con un momento cumbre a las 10:38 de la mañana, reunió a cientos de personas en la Estación de Observación Solar (EOS) de la Universidad de Sonora, en Hermosillo.



A la gente no le importó hacer una larga fila con tal de observar el eclipse por tan solo unos segundos; niños, estudiantes, maestros y visitantes de la Unison rodearon los edificios del área de Física y pasaron, uno a uno, a observar el evento, e incluso se formaron dos o tres veces más para repetir la experiencia.



"Me da mucho gusto que haya tanta gente, porque muchos preferían no verlo por miedo, en vez de buscar la manera de hacerlo con seguridad; la gente viene, se reúne y hace esta filota abajo del Sol y no les importa el calorón", dijo Marco Jiménez, estudiante de Física.



En el centro del jardín del EOS, en un área descubierta de árboles, la gente pasaba frente a la representación del hombre sonorense que "de cara al cielo" trotó el Universo a través de sus ojos: Antonio Sánchez Ibarra, astrónomo pionero del estudio del Sol en Sonora, quien fundara la Estación y pareciera acompañar el trajín de la actividad con la mirada.



María Elena Mariscal hizo fila desde las ocho de la mañana, donde su perseverancia y emoción por ver el eclipse, la llevaron a ser la primera persona que tuvo frente a sus ojos, a través del telescopio, el punto máximo de encuentro entre el Sol y la Luna con un 47% de cobertura visible en el desierto sonorense.



"Fui a La Paz en 1991, cuando fue el eclipse total y fue algo maravilloso; aunque ahora fue menos, me dio mucha emoción de todas maneras, porque es una cosa que no se vuelve a ver", dijo María Elena.



Marcos Mendoza es un niño de 9 años que se preparó con anticipación preguntando y viendo las noticias sobre el eclipse; no fue a su primer día de clases, pues prefirió acercarse a la Universidad a presenciar el evento por primera vez en su vida.



"Ahorita ya lo vi unas cinco veces y el astrónomo me explicó las partes del eclipse, de cómo se movía; ellos tienen un telescopio y lo conectan a una computadora y lo pueden estar moviendo", dijo entusiasmado el niño que aseguró quedarse con este recuerdo bien grabado en la memoria para siempre.



EN EL ECOLÓGICO



En el Centro Ecológico de Sonora decenas de hermosillenses se dieron cita en el observatorio.



César Alberto Vega Félix, asistente del observatorio del Centro Ecológico, comentó que el fenómeno, que tuvo como protagonista al astro rey, obtuvo una respuesta favorable por parte de los ciudadanos ante el fenómeno.



"La gente sí respondió bien porque sí hubo difusión de este fenómeno, el último eclipse que se pudo observar en Sonora fue en 2010 y también fue parcial, fue un eclipse igual que este en totalidad; en ese entonces fue en la tarde.



"La parcialidad fue del 40% al 50% y en ese entonces no lo pudimos ver todo porque ya se estaba ocultando el Sol, en otras partes de la tierra sí pudo observarse bien", expuso.



"Observar un fenómeno natural que se apreciacada cierto tiempo es padre", coincidieron hermosillenses.