Es un niño con estrellitas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una gran sonrisa aparece en el rostro del pequeño Raymundo España, de 8 años, cuando se le pregunta sobre el regreso a clases, ya que dice desea continuar su sueño de ser policía o maestro de deportes.



A pesar de la difícil situación económica por la que pasa la familia de Raymundo, ha tratado de seguir practicando lo que más le gusta, tiro con arco y natación, con lo cual prueba que no hay situaciones que le impidan salir adelante.



Ray, como es conocido por sus amiguitos del Guayacán, tiene buenas calificaciones en la escuela; el pequeño tiene un promedio de 9 y su materia favorita es Matemáticas, también le gusta convivir con sus compañeros y maestros.



“Yo pasé a tercer grado, tengo 9 de promedio y mi materia favorita en la escuela es Matemáticas, también me gusta mucho jugar y dibujar; lo que más me gusta de ir a la escuela es mi salón, también me gusta mucho aprender”, comentó.



El pequeño Ray tiene un problema de sensibilidad en los dedos, pero eso no ha sido impedimento para hacer sus tareas, jugar y sobre todo practicar deportes, y le gustaría algún día ser maestro.



“No puedo escribir muy bien porque tengo problemas en los deditos, pero me gustaría ser de grande policía o maestro de deportes, yo entrenaba tiro con arco pero ya no pude seguir ahí y ahora estoy en natación, me gusta mucho”, mencionó.



Raymundo espera poder obtener sus útiles escolares para este regreso a clases, y su mayor deseo es tener una mochila para sus libros, cuadernos y lápices nuevos. Confía que su sueño de ser maestro o policía se haga realidad, pues quiere ayudar a niños que están en su situación.



Si deseas apoyar a Ray con útiles escolares puedes traerlos a nuestras oficinas de Sufragio Efectivo y Mina No. 71, en la colonia Centro.