Recomiendan comprar útiles hasta recibir lista

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A unas semanas de que inicie el ciclo escolar, algunos padres de familia deciden hacer compras anticipadas antes de que se les brinde la lista de útiles escolares, es por eso que el titular de la Asociación de Padres de Familia recomendó comprar lo básico.



Cecilio Luna Salazar pidió a los padres ser pacientes en la espera de que la lista de artículos sea entregada debido a que en ocasiones hay útiles en buen estado que fueron usados el ciclo anterior y que aún sirven.



"La idea es que no haga un gasto mayor el padre de familia, no debería de haber una molestia por parte de los papás al no tener la lista aunque quizá en esa semana se nos acumule el gasto, deberíamos de tomarlo bien porque así sabemos qué reutilizar".



Mencionó que algunos de los útiles que pueden ir adquiriendo son cuadernos, lápices, colores, mochila y hojas blancas, mientras que es necesario esperar que el maestro dé indicaciones de comprar otro tipo de material como fomi, cartón, etc.



El presidente de la asociación exhortó a los padres o tutores acudir a las reuniones de los menores para así conocer cuáles son las cosas que serán utilizadas durante el ciclo escolar.



"Normalmente como papás ya tenemos más dominio de lo que requerirán nuestros hijos, en ocasiones ya sabemos cuántos cuadernos van a pedir o qué tipo de útiles de escritura van a usar", comentó.



Esta actividad hecha por los docentes de dar la lista de útiles durante los primeros días de clases, explicó que es para poder maximizar el material y aprovecharlo mejor durante el ciclo escolar.