Tiene tres décadas de servir al prójimo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Su vocación por ayudar al prójimo llevó a Luis Rodolfo López Figueroa a incorporarse hace 31 años a la Cruz Roja Mexicana, tiempo en el que ha servido a la corporación con gran dedicación y entrega.



Cuando formaba parte del pentatlón en 1985, Luis López recibió una invitación para unirse al voluntariado de Cruz Roja y fue parte de los elementos que fundaron la Base Sur delegación Hermosillo.



"Yo pertenecía al pentatlón, entonces se iba a abrir la Base Sur de la Cruz Roja en el ‘85 y me invitaron para que la abriéramos, fuimos, la abrimos y me quedé, y aquí estoy todavía", recordó.



En aquellos tiempos la disciplina era casi militarizada, apuntó López Figueroa, uno de los principales cambios que ha visto con el pasar de los años.



Aun así, enfatizó que el pertenecer a Cruz Roja no es un juego, es una responsabilidad muy grande, por lo que recomendó a quienes piensan ingresar a la institución que lo hagan siempre conscientes del compromiso que acarrea.



"Que sean responsables, que si entran aquí, que entren no por el hecho de venir a ver cómo está, sino por el hecho de traer la idea firme de venir a ayudar a la gente, de decir ‘voy a entrar a ayudar y no voy a entrar para ir a pasar el rato’, eso no", sentenció.



En su largo periodo dentro de la institución le ha tocado realizar difíciles labores, sin embargo, la que le ha quedado marcada para toda la vida fue cubrir el incendio de la Guardería ABC.