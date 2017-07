Sufren inundaciones en Los Mirasoles

HERMOSILLO, Sonora(GH)

"Nos ponemos a rezar cada vez que va a llover porque ya sabemos que nos vamos a inundar y así estamos desde hace 30 años", externó Patricia Arvizu, residente de la colonia Los Mirasoles.



La reportante comentó que son grandes inundaciones las que se presentan cada año en la colonia ubicada al Norponiente de la ciudad, en especial en las calles Lucero y Cerro Prieto, donde el cauce del arroyo busca la salida y llega a acumularse hasta un metro de altura.



"La semana pasada no me fue tan peor, porque se me metió toda el agua a la casa, pero nomás me llegó hasta los tobillos, es una ‘lata’ estar viviendo así, urge que hagan algo pronto, nomás llueve y tiemblo del terror que me vaya a quedar electrocutada", dijo.



La residente en la colonia desde hace más de 30 años, destacó que un canal pluvial subterráneo que fue embovedado, cada año colapsa debido a que su tamaño no es suficiente para las grandes cantidades de agua que corren por el lugar y se presentan hundimientos.



José Manuel Alvarado, otro de los vecinos afectados, agregó que sólo en la calle Lucero, a la altura de la calle Cerro Colorado, se han presentado tres hundimientos de aproximadamente tres metros de largo por uno y medio de ancho, porque no soporta el peso de los vehículos.



"Y no es sólo eso, sino que también brota el drenaje por las casas, no sirve nada aquí en la colonia, hay lugares del canal donde no hay rejillas y se llena de basura, andan los niños bañándose en la lluvia y es peligroso que caigan ahí dentro, por lo mismo", indicó.



El denunciante detalló que la colonia está rodeada por una barda perimetral y esa situación favorece a las inundaciones, ya que tapa el curso del agua en el área Surponiente de la colonia, pero muchos de los vecinos no quieren derribarla.



"Los vecinos no quieren tirar la barda, pero por eso es que se inunda, tuvimos que hacerle unos huecos para que el agua salga, porque la alcantarilla que está en ese lugar está tapada y la que más se inunda es la señora que vive ahí (Patricia Arvizu)", explicó.