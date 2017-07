Vecinos no aguantan peste

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El mal aroma que produce una fuga de aguas negras en la calle Jesús García entre calle California y Ángel Flores, ha provocado el malestar de vecinos cercanos al brote de drenaje, pues temen que genere enfermedades.



Con el calor parece que aumenta el mal aroma de las aguas, afirmó Manuela Damián, vecina cercana a la fuga, quien añadió que también se ha dañado poco a poco el pavimento.



"Acaban de pavimentar la calle y pues ya con la fuga se está dañando por el correr del agua, cuando vamos a la iglesia es una peste insoportable y está muy mal este problema, huele mucho y ahora con el calor pues aumenta más el mal olor", comentó Damián.



Otro de los vecinos afectados, quien prefirió omitir su nombre, comentó que trabajadores de Agua de Hermosillo llegaron al lugar pero no hicieron nada respecto a la fuga que está creciendo cada vez más.



"Anduvieron unos muchachos de Aguah que dizque iban arreglar y les dije que me bañaron con el agua llena de excremento el carro y me dijo que pues en eso andaban para arreglarla, pero nomás no vi acción por parte de ellos.



"El agua está saliendo de acá arriba y está afuera de la casa, está sola y la tienen que arreglar, y es que el agua viene con mucha presión de más arriba pues busca por dónde salir", agregó el afectado.



Ante la situación urgente del drenaje y por temor a futuras infecciones provocadas por las aguas negras, vecinos de la calle Jesús García pidieron a Agua de Hermosillo la reparación inmediata de la fuga, pues no soportan el mal olor que produce.