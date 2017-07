Añejo bache provoca molestia entre vecinos

(GH)

Hace poco más de un año un bache apareció en la calle Esteban Baca Calderón entre República de Cuba y República de Honduras, en la colonia Álvaro Obregón, donde vecinos desesperados aseguran que no se ha atendido su llamado.



El bache ya tiene una profundidad de 40 centímetros en algunas partes, aseguró don Gaspar Verdugo, y ya se ha reportado constantemente.



"El bache ya está enorme y pues el agua de la lluvia ahí se mantiene, no creo que lo quieran reparar ahorita pues como está lleno de baches Hermosillo y el bache no está tan profundo ya porque se ha echado tierra", comentó.



Don Gaspar aseguró que el bache con folio A05217 no ha sido atendido por las autoridades y que son los vecinos quienes lo rellenan para que sus carros no resulten dañados.



"Ya lo hemos reportado mucho, los vecinos son los que se la llevan echándole tierra, escombro, lo que pueden, para que no se descompongan sus carros y es que sí está muy grande el bache, yo le puse unos señalamientos pero se los llevó el agua", comentó Verdugo.



Ante la situación don Gaspar Verdugo solicitó al Ayuntamiento de Hermosillo la reparación del bache, pues cree que a la calle Esteban Baca Calderón, al no ser una vialidad tan transitada como la República de Cuba, no se le ha tomado la importancia debida.