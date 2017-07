Bajo reglas religiosas investigarán a padre Tomás Herrera Seco

REDACCIÓN (GH)()

Una investigación inició la iglesia Arquidiocesana de Hermosillo sobre los comentarios hechos respecto al celibato por el padre Tomás Herrera Seco en un programa de radio que se transmite a través de Internet, informó el arzobispado de Hermosillo a través de un boletín.



En el comunidado firmado por el presbítero Martín G. Hernández Moreno, vicario general y el presbítero Javier de Jesús González Mendoza, vicario general y moderador de la Curia, advierten que el arzobispo consultará en colegialidad este caso y las decisiones se tomarán de acuerdo a los cánones que establece la Iglesia.



El jueves Herrera Seco en una entrevista para Proyecto Puente dijo que traía un preservativo en su billetera por si se ofrecía y que tuvo relaciones sexuales siendo sacerdote.



Luego de la transmisión en vivo de la entrevista en el programa matutino sacerdotes dieron a conocer su postura.



El padre Daniel Millán Lanz expresó en su página de Facebook que el celibato en la Iglesia Católica no es opcional. "... y claro que se puede vivir cuando permitimos que el amor de Dios seduzca el centro y hasta lo más profundo de nuestro corazón"., es un amor grande que colma todos los anhelos y nos impulsa a compartirlo con los demás.

Esto no lo podemos entender sin los ojos de la fe", señala.



"Para ello son necesarias dos cosas importantes; la relación con Él y la formación permanente. Estoy convencido que se puede vivir, que es posible este estilo de vida", señaló.



El padre Luis Cobácame expresó en su cuenta de Twitter que los dichos de Herrera Seco no son la voz de la Iglesia".



El derecho a la libertad de pensamiento, de expresión y a la vida privada son inalienables. Pero Tomás Herrera no es la voz de la Iglesia", afirmó el padre Luis Cobácame en su cuenta de Twitter.



En redes sociales diversas voces se sumaron para manifestar su desacuerdo con las declaraciones de Herrera Seco.



Padre Tomás envía carta al arzobispo; ofrece disculpa



Un escrito al arzobispo de Hermosillo y a sacerdotes ofreciendo disculpas y pidiendo perdón envió el padre Tomás Herrera Seco, quien señala está en espera de las indicaciones del obispo.



"Ya he enviado un escrito a mis compañeros los sacerdotes y al arzobispo, pidiendo perdón y pidiendo disculpas y clarificando la forma como se dio esta circunstancia y también, bueno, pues espero las indicaciones del obispo por si él cree pertinente que haga un dictamen más público a la hora de pedir disculpas", afirmó ayer en entrevista.



"En absoluto pongo en duda la tradición de la iglesia de cara a este tema, el tema del celibato y las normas y obligaciones que hay pues para los consejos de la vida marital, de matrimonio, etcétera, ¿no? Queda muy claro, es en absoluto, comulgo totalmente, lo asumo totalmente y vivo totalmente en esa disciplina".



"Aquellos que se hayan sentido incómodos con el padre Tomás Herrera, pues les llegue y tengan cariño y compasión conmigo, porque es más fácil mandarte a la guillotina que levantarte si estás caído, entonces pues en efecto, pido perdón, ese es el ruego, pido disculpas y les digo que estoy abierto a las explicaciones que sean menester".