Declaraciones fueron en tono "medio en broma": Padre Herrera

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las declaraciones hechas en un programa de radio respecto al celibato fueron sacadas de contexto, afirmó ayer el padre Tomás Herrera Seco.



Pidió que se vuelva a escuchar la grabación en cuestión, pues sus comentarios fueron en tono "medio en broma".



"Creo que ojalá tengan la misma piedad y la misma capacidad pues, para entender, no lo que ellos quieran entender, sino que traten de escuchar bien la parte de la grabación de la que se me acusa, que está muy clara, es un coloquio hecho en forma distendida, simpática, medio en broma... entonces no quiere decir que las cosas sean así, como se formalicen gramaticalmente, en ese coloquio".



"Yo siempre, muy noble, lo entendí como familiar, simpático (al programa)", aseguró, "porque si esos temas hubiesen estado dentro de un debate, dentro de un análisis serio, de una mesa redonda, lógicamente, mi actitud, mi lenguaje, mis respuestas y mi formación y documentación serían diferentes".



"Me fié de un momento coloquial y simpático, que no pretendía tener ninguna mala intención y bueno, lamentablemente se sacó de contexto y no se hizo relevancia en frases contundentes que yo señalo como positivas y como buenas y como actitudes mías y sí, por el contrario, se hizo la relevancia de frasesitas anecdóticas o graciosas", aseguró.



Luego de la polémica generada por los comentarios que hizo en el programa de radio, dijo sentirse apenado pero tranquilo y en la disposición de ofrecer disculpas.



Herrera Seco aseguró que mantiene su estabilidad emocional, mantiene su obediencia al celibato y a la castidad.



Añadió que en absoluto pone en duda la tradición de la Iglesia de cara al celibato, con el cual comulga totalmente, lo asume y vive totalmente en esa disciplina.



MANIFIESTAN DESACUERDO



El padre Luis Cobácame expresó en su cuenta de Twitter que los dichos de Herrera Seco no son la voz de la Iglesia.



"El derecho a la libertad de pensamiento, de expresión y a la vida privada son inalienables. Pero Tomás Herrera no es la voz de la Iglesia", afirmó el padre Luis Cobácame en su cuenta de Twitter.



En redes sociales diversas voces se sumaron para manifestar su desacuerdo con las declaraciones de Herrera Seco, como la del diácono Javier Gaxiola, a través de una carta abierta.