Arzobispo consultará en colegialidad el caso

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El arzobispo Ruy Rendón, como responsable de la Arquidiócesis, consultará en colegialidad este caso y las decisiones a tomar de acuerdo a los cánones que la Iglesia establece, informa el boletín de prensa de la Iglesia Arquidiocesana de Hermosillo.



En el documento, firmado por los presbíteros Javier de Jesús González Mendoza, vicario general y moderador de la Curia, y Martín G. Hernández Moreno, vicario general, expresan que: "Corresponde al Obispo Diocesano establecer normas más concretas sobre esta materia y emitir un juicio en casos particulares sobre el cumplimiento de esta obligación".



NO RECONOCEN DECLARACIONES



"No asumimos los comentarios personales del padre Tomás Herrera ni de ningún otro, respecto a esta materia contraria a la enseñanza de la Iglesia y a su vez, pedimos respeto en las acciones que la Iglesia realiza en el actuar de esta materia y bajo su propia normativa", añaden.



Expresan que, fiel a la Palabra de Dios y al Magisterio de la Iglesia, se reconoce que el celibato es un regalo para la vida y ministerio del sacerdote en la Iglesia.



"Los clérigos están obligados a observar una continencia perfecta y perpetua por el Reino de los Cielos y, por tanto, que es un don peculiar de Dios", indican en el boletín, "mediante el cual los ministros sagrados pueden unirse más fácilmente a Cristo con un corazón entero y dedicarse con mayor libertad al servicio de Dios y de los hombres".



"Los clérigos han de tener la debida prudencia en el trato con aquellas personas que pueden poner en peligro su obligación de guardar la continencia o ser causa de escándalo para los fieles", señalan.



"Reiteramos que este no es un tema prohibido por la Iglesia, por el contrario, hoy se habla ‘con libertad’ sobre los valores y dificultades que implica ‘abrazarlo con convicción’".



En redes sociales sacerdotes y comunidad en general han expresado su desacuerdo en torno a las declaraciones hechas por el padre Tomás Herrera Seco en un programa de radio.



CELIBATO "NO ES OPCIONAL"



El padre Daniel Millán Lanz expresó en su página de Facebook que el celibato en la Iglesia Católica no es opcional. "... y claro que se puede vivir cuando permitimos que el amor de Dios seduzca el centro y hasta lo más profundo de nuestro corazón".



"Es un amor grande que colma todos los anhelos y nos impulsa a compartirlo con los demás. Esto no lo podemos entender sin los ojos de la fe", señala.



"Para ello son necesarias dos cosas importantes; la relación con Él y la formación permanente. Estoy convencido que se puede vivir, que es posible este estilo de vida", indicó.