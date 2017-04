Harta fuga de agua a vecinos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia Tirocapes se sienten hartos de fuga de agua potable que tras más de seis meses de surgir, ha ocasionado grandes baches en la calle Mina La Carrileña y Pluma Blanca.



Paola López Torres, trabajadora del sector, detalló que hace apenas dos meses los habitantes de la comunidad se reunieron para intentar tapar los hoyos con sus propios recursos y evitar mayores afectaciones a la ciudadanía.



"Vimos que las autoridades no reaccionaban y entre nosotros mismos tuvimos que comprar tierra y traer escombro para tapar aunque sea un poco los hoyos porque estaban peores.



"Lo que nos afectó fue la fuga porque por más que intentabamos taparlos no podíamos tenerlos más o menos bien".



Verónica Calles, quien radica en el área, dijo que durante el año en curso se ha reportado hasta cinco veces la fuga de agua potable a las autoridades competentes.



Señaló que hasta la tarde de ayer aún no se recibía respuesta que brindara alguna solución al reporte.



"Por aquí pasan muchos niños, madres de familia que van a la primaria, pasa el camión, y ni así nos hacen caso, ya estamos cansados de pedir que lo arreglen".