Piden bacheo en Simón Bley y W. Villa

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Baches entorpecen tránsito de automovilistas que diariamente circulan por la calle Simón Bley y Eduardo W. Villa, en la colonia Olivares.



Francisco Valdez Ramírez, comerciante del sector, detalló que constantemente se registran percances automovilísticos derivados del mal estado de la vialidad.



"Hay veces que intentan sacarle la vuelta a un bache y caen en otro o casi chocan con otro carro, casi siempre son personas que no viven por aquí".



"La verdad es que hace meses y entre los mismos vecinos tuvimos que echar tierra de perdida para que ya no estuvieran tan profundos porque ya no aguantábamos".



Gonzalo Montijo, quien transitaba por el lugar, solicitó urgente atención por parte de las autoridades, pues dijo que ya se ha aplicado el programa de bacheo en otras calles de la comunidad a excepción del cruce reportado.



"Ya hemos visto que andan por algunas calles de por aquí, pero para acá nunca se paran; pediría que por favor arreglen estos baches porque la verdad es que ya estamos hartos y ahí viene la temporada de lluvia, se va a poner peor".