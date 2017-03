Fuga de agua crece cada día

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Más de dos semanas llevan batallando los vecinos de la colonia Carmen Serdán con una fuga de agua que se expande por varias calles y que cada día que pasa crece más.



Habitantes de la colonia que se localiza al Norte de la ciudad reportaron la fuga de agua ubicada en las calles Nácori Grande y Olivares, donde desde hace más de quince días el agua potable se está desperdiciando, según comentó Francisco Grijalva.



“Es una lástima porque es agua limpia, lo bueno que no apesta, pero se está desperdiciando mucha, yo creo que nadie la ha reportado porque no han venido los de Aguah a repararla”, dijo.



Josefina López, quien reside en la colonia desde hace 23 años, agregó que en la calle nunca se habían presentado fugas, y aunque por la calle Olivares sí es muy común que corra el agua por fugas que vienen desde otras colonias, en su calle es la primera vez que se presenta una.



“Nunca hay fugas aquí, sí se me hizo muy raro, pero ya tiene como dos semanas, yo no la he reportado, no sé si los vecinos, pero empezó chiquita, ahora ya ha ido creciendo porque pasan los carros por ahí y van trozando más el pavimento, esperemos que sí vengan pronto”, apuntó.



Otra de las vecinas, que prefirió omitir su nombre, indicó que ella sí la había reportado al 072, pero olvidó el lugar donde puso el número de folio que le proporcionaron, por lo que espera que se cumpla el plazo de los tres días que le dieron para acudir a repararla.