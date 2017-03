Muestra Maximiliano avance

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un gran esfuerzo para salir adelante, poderse levantar y poner atención es lo que hace el pequeño Maximiliano Arenas Martínez, pues de llegar sin hacer ningún movimiento, hoy ya puede sostener su cabeza.



El menor de 7 años de edad fue diagnosticado con retraso sicomotriz e hipotonía, padecimientos que fueron una gran sorpresa para la familia, pero que los ha unido más que nunca.



Anel Martínez, madre de Maximiliano, contó que cuando su hijo tenía dos meses de nacido notaron que no sostenía su cabeza y que no tenía muchos movimientos, a lo que decidieron llevarlo al médico y después de muchos estudios les dieron la noticia.



“Nunca nos imaginamos, nos tomó por sorpresa, pero no nos quedamos así sino que comenzamos a buscar ayuda profesional y fue cuando dimos al CRIT Sonora".



“Mi hijo gracias a Dios ha tenido un avance bastante bueno porque antes no sostenía su cabeza ni sus brazos”, agregó.



La enfermedad de Maximiliano ha sido difícil para él mismo, para la familia y la economía, ya que viajan cada mes de Ciudad Obregón a Hermosillo.



Aún se tiene un largo camino y una de las metas de toda la familia es que camine, por lo que tienen mucha fe en que lo logrará.