Acumulan basura junto a una casa

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una loma de escombro, basura y ramas secas es lo que desde hace varios meses permanece a un costado de una vivienda de la colonia Benito Juárez y aseguran vecinos que nadie quiere hacerse responsable, ni tampoco reportarla.



Por temor a represalias, una residente de la colonia prefirió omitir sus datos generales, pero denunció ante esta Casa Editorial el basurero clandestino que se ubica en la esquina de las calles Eligio Ancona y Alejandro García, y que según ella es producido por unos cuantos.



"Aquí nadie te va a decir nada porque nadie quiere problemas, y pues no sé si realmente la basura esa sea de la casa donde está, pero sí he visto a algunos vecinos que echan basura como si nada pasara, o si fuera normal, y no es la primera vez", dijo.



La reportante manifestó que el año pasado había sucedido la misma situación y en el mismo lugar, pero personal del Ayuntamiento fue a recoger la basura porque supuestamente hubo una confusión de que el lugar estaba destinado para el descacharre.



"Ahora también según dicen eso", agregó, "pero no es cierto, la gente cochina que es, y lo peor del caso es que muchos de los vecinos los defienden y dicen que no les afecta, pero cómo no les va a afectar si aparte de que se ve feo, salen animales y hasta un perro muerto echaron ahí el otro día".



A algunos de los vecinos que se les cuestionó confirmaron la versión de la reportante, ya que comentaban que les daba igual, pero preferían que la basura no estuviera, ya que pensaban que se trataba del programa de descacharre y que la autoridad pasaría a recoger la basura.