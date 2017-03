Devela PRI en Sonora estatua de Benito Juárez

(GH)

En el marco de la celebración del 211 aniversario del natalicio del presidente de México Benito Pablo Juárez García, el Comité Directivo Estatal del PRI en Sonora realizó la develación de una estatua del maestro Víctor Gutiérrez, autor de cerca de 50 bustos y 20 monumentos de la figura del Benemérito de las Américas.



En esta solemne ceremonia, el presidente del CDE Gilberto Gutiérrez Sánchez dijo:



"Todos conocemos las consecuencias terribles de que la ley no se aplique, o lo que es peor, que la población llegue a pensar que se viola la ley y no pasa nada.



"En Sonora, una mujer valiente, pero también una abogada estudiosa y comprometida, nos ha devuelto la confianza: ¡sí se aplica la ley! ¡Y sí hay consecuencias para aquellos que desvían el camino y toman para sí lo que es del Pueblo!", refirió.



En su intervención enfatizó, que "los partidos políticos tienen el enorme compromiso y el deber inagotado de cultivar el civismo en las generaciones jóvenes."



"El Benemérito de las Américas es referente de legalidad, del poder igualador de la educación, de austeridad, y de dignidad. Por eso desde aquí, desde el PRI reconocemos en esos valores la esencia del deber político al que todos estamos obligados en México.", señaló.



"Juárez nos enseña que las ideas son fundamentales en la política, y que sin ellas se puede ejercer el poder, pero no cambiar la realidad.", puntualizó Gutiérrez Sánchez.