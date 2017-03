Presentan Operativo Semana Santa 2017 "Vívela Seguro"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Crear conciencia en el cuidado y respeto a la vida busca el operativo de Semana Santa 2017 Vívela Seguro, que anunció ayer el Ayuntamiento de Hermosillo, encabezado por el presidente municipal Manuel Ignacio "Maloro" Acosta.



Mediante diversas actividades y oferta de acciones y programas, aglutinadas en Seguridad, Servicios y Esparcimiento, del 7 al 16 de abrillas dependencias del Gobierno municipal ofrecerán diversidad a los viajeros que acudan a las playas, como a los que se quedan a disfrutar de la ciudad y de la zona rural, además de seguridad durante la semana de Pascua.



"Queremos difundir toda la información con tiempo para que todos tengamos conciencia de que no se trata sólo de salir y pasarla bien, se trata de frenarnos, cuidar y respetar la vida, de vivirla seguros", afirmó "Maloro" Acosta.



El presidente municipal precisó que el objetivo es que ninguna familia tenga una pérdida que lamentar, por eso desde el Gobierno municipal se trabaja de manera transversal para ofrecer sano esparcimiento en playas, la zona rural y en la ciudad de Hermosillo.



"Maloro" Acosta reiteró que los esfuerzos que el gobierno municipal realiza para que los hermosillenses y visitantes tengan un ambiente idóneo, seguro y con sano esparcimiento no serán suficientes sin la participación ciudadana.



En el primer eje, que es el de Servicios, participarán de manera activa dependencias como Servicios Públicos Municipales, Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, Agua de Hermosillo, Alumbrado Público, así como las Comisarías de Miguel Alemán y Bahía de Kino.



Agua de Hermosillo: Dará mantenimiento preventivo de pozos y equipos de bombeo, reparación de fugas; se mantendrán guardias preventivas diarias; se realizará desazolve de drenajes en San Pedro; apoyarán con riego de calles sin pavimentación; instalarán tinacos con agua potable en lugares que no cuentan con una red de agua; y visita de servicio a la planta desalinizadora en Punta Chueca.