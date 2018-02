Cantante de Mocedades dice que robo fue planeado y con conocimiento de causa

(GH)

José Miguel González, cantante de Mocedades, dijo que el robo ocurrido en tres de sus habitaciones del hotel Araiza fue planeado y con conocimiento de causa.



Declaró que se dieron cuenta de que habían hurtado sus pertenencias al momento de llegar a la habitación del hotel después de haberse presentado en el Auditorio Cívico del Estado.



Al ver lo sucedido informaron al personal del hotel, y el gerente les dijo “que no se preocuparan por nada” que la aseguradora se haría cargo de todo.



Al día siguiente, se comunicaron nuevamente con el gerente y dijo que, de manera grosera, aceptó que sí habían entrado personas a las habitaciones y “que los solucionáramos como pudiéramos”.



El también mánager de la agrupación informó que el hotel había quedado en enviarles los videos captados por las cámaras de seguridad, sin embargo, hasta este momento no las han recibido, por lo que, según él, se las están ocultando.



Aunque no precisó el monto de lo robado, dio a conocer que era una cantidad importante.



González también acusó al personal del hotel de tener poco profesionalismo y seguridad, al no garantizar que las pertenencias de los huéspedes estén a salvo.