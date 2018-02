Varios artistas han denunciado robo en hoteles de Hermosillo

(GH)

El día de ayer el grupo español Mocedades dio a conocer en rueda de prensa que sufrieron un robo en el hotel Araiza de Hermosillo.



Este no es el primer robo que se comete en dicho lugar, pues la youtuber peruana Katy Esquivel, mejor conocida como KatyTheChic, denunció el domingo 31 de julio del 2016 que sufrió un robo en una habitación del mismo hotel.



En aquel entonces se informó que un sujeto se introdujo a su habitación y sustrajo su computadora y tarjeta de crédito.



Dijo que acudió a interponer la denuncia ante el Ministerio Público, pero no había personal, y supuso que no fue la única persona a la que le robaron en Hermosillo ese día, por lo que perdió su vuelo para denunciar el hecho.



En las anotaciones del video que subió a su cuenta de YouTube indicó que el hotel le repuso su notebook, pero otras cosas no y ni siquiera el correo le contestaron.



Sin embargo, éste no sería el único acto delictivo cometido contra personas del medio del espectáculo en Hermosillo, ya que en noviembre del 2016 actores rusos de la obra de teatro El Cascanueces denunciaron que les robaron en un hotel.



Una pareja de actores de la empresa Russian State Ballet Mari El, dieron a conocer en aquel entonces a policías preventivos que se percataron del robo tras la presentación en el teatro del Cobach Villa de Seris.



Indicaron que los ladrones se llevaron el dinero que era producto de su participación en la gira por varios estados del país.



Señalaron que a pesar de que los delincuentes burlaron la seguridad del hotel, la gerencia les hizo saber que no se harían responsables del robo de los 26 mil dólares americanos.



Mientras tanto, el robo más reciente fue al grupo Mocedades, el cual ocurrió mientras cantaba en el Auditorio Cívico del Estado.



Según dijeron, los "amantes de lo ajeno" aprovecharon para entrar a dos de sus habitaciones y robarles dinero.



Dos de los integrantes del quinteto español fueron víctimas de robo la noche de su presentación en Hermosillo, el pasado lunes 19.



Un representante de la empresa promotora encargada de contratarlos para presentarse en esta ciudad capital informó que llevan ya dos días esperando que les den los videos de las cámaras de seguridad.



"No sabemos quién entró", señaló, "porque también el horario que dice que entraron, es cuando estaban cantando en el Auditorio".