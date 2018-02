Gerente de hotel pidió no hacer público robo a Mocedades

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Luego de darse a conocer que el grupo musical Mocedades fue víctima de robo en el hotel Araiza, lugar donde se hospedaron durante su estadía en Hermosillo, el director de la empresa promotora Matalas Callando, Jorge Valencia, ofreció su declaración a EL IMPARCIAL donde asegura que el gerente, Luis León, pidió no hacer denuncia ante las autoridades.



“No se había hecho una denuncia porque se había creído, hasta este momento, en la buena fe del señor Luis León, gerente del Hotel Araiza, que nos pidió de favor que no hiciéramos público tanto la empresa mía como la que los contrató para el show, así como a ellos, y se quedó internamente el tema. El día martes yo hablo con el señor León en la mañana y tengo una grabación suya donde él acepta que hay algunas irregularidades con los accesos a las habitaciones. Una de ellas, que a las 18:40 horas (del lunes 19 de febrero) había un registro de que se abrió una de las habitaciones, lo cual es falso porque a esa hora Mocedades ya estaba en el Auditorio Cívico; los señores se habían ido desde las 17:30 horas de la tarde. Nadie de ellos abrió. Alguien tuvo que haber abierto la habitación”, declaró Jorge Valencia, Director General de Matalas Callando Producciones.



“Sí existió un robo por parte de alguien, ya sea trabajador del hotel o gente ajena. Alguien entró a la habitación, ese es un hecho, que era de José Miguel, uno de los integrantes de Mocedades, y de un compañero de ellos de producción. Abrieron la caja fuerte, que sí se puede abrir, porque así como hay una ama de llaves, hay alguien encargado para que, en caso de que olvides la clave, te la puedan abrir. Todo eso se le manifestó a la hora de irse muy temprano al día siguiente; se le dejó la declaración al hotel de los hechos, de las cantidades que se robaron y más. Está firmada por la gente que los recibió del hotel, de hecho me pasarán una copia”, continuó.







No hay reporte de robo a Mocedades: Policía Municipal



Después de que ayer se diera a conocer por el grupo musical Mocedades que en su estancia en Hermosillo, durante el pasado lunes, sufrieran de robo en el hotel en el que se hospedaban, Seguridad Pública Municipal aseguró que el hecho no fue denunciado como se dijo, ni se reportó al 911.



Fue ayer mismo cuando el promotor que trajo al grupo a la ciudad para que presentara su espectáculo declaró a esta Casa Editorial que efectivamente se llevó a cabo en robo de dinero en efectivo que estaba en la habitación de dos integrantes de la agrupación, en el mismo hotel que el año pasado sucedió una situación similar en perjuicio de una "youtuber" proveniente de Sudamérica.



A través de un comunicado de prensa, la Policía Municipal destacó que en ninguna corporación policial, tanto del Municipio como del Estado, no existe reporte alguno sobre el presunto robo que el grupo musical dio a conocer en una rueda de prensa.



A su vez exhortó a las personas involucradas a denunciar los hechos ante la instancia correspondiente para poder así realizar las diligencias de ley y esclarecer los hechos, y se dará seguimiento al caso para que en caso de que haya sucedido el robo, dar con el paradero del o los presuntos responsables.



Mientras Mocedades cantaba, les robaban en cuarto de hotel



Mientras el grupo Mocedades cantaba en el Auditorio Cívico del Estado, los "amantes de lo ajeno" aprovecharon para entrar a dos de sus habitaciones y robarles dinero.



Dos de los integrantes del quinteto español fueron víctimas de robo la noche de su presentación en Hermosillo, el pasado lunes 19. El grupo se hospedó en el Hotel Araiza.



Un representante de la empresa promotora encargada de contratarlos para presentarse en esta ciudad capital informó que llevan ya dos días esperando que les den los videos de las cámaras de seguridad.



"No sabemos quién entró", señaló, "porque también el horario que dice que entraron, es cuando estaban cantando en el Auditorio". Indicó que se va a entablar una denuncia.