Deja su trabajo por cumplir su sueño

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La pasión por la pintura hizo que Martha Betanzos dejara su trabajo y alcanzara el sueño de ser artista.



La joven de 28 años de edad le da color y vida a los sombreros, los cuales pinta con diferentes paisajes, flores, con diseños propios y lo que pida el cliente, coloridos o tenues.



El camino para ella no ha sido nada fácil, pues tomar la decisión de dejar un trabajo estable y dedicarse a ser ama de casa, esposa, madre y emprender su propio negocio no fue sencillo.



A pesar de las circunstancias y los escollos a los que se ha enfrentado, eso no ha sido impedimento para que Martha Betanzos crezca cada día como una talentosa mujer emprendedora.



"Con lo que estoy haciendo me siento plena, me siento muy a gusto y estoy feliz con lo que hago", manifestó.



Sus manos reflejan el arduo trabajo que significa pintar los sombreros, a los cuales les pone un toque especial, les dedica el tiempo que se necesita y perfecciona cada detalle, pero al estar frente a las pinturas y al sombrero sus ojos brillan.



Martha lleva el arte en la sangre y aunque se alejó de la pintura durante muchos años, hoy la retoma y con más fuerza, ya que tiene el tiempo para hacer lo que más le gusta.



"Me decían que de artista me iba a morir de hambre pero no es verdad porque cuando haces lo que te gusta y lo haces con amor todo fluye, todo sale bien y es lo que más estoy disfrutando en este momento", comentó.



Hace tiempo tuvo un problema familiar que le abrió los ojos, ya que la hizo pensar más en su hijo y esposo y en el poco tiempo que pasaba con ellos.



"De repente te das cuenta que puedes perderlo todo y no estás pasando el tiempo que quieres con ellos y por eso decidí salirme de trabajar para estar con mi familia y pintar", recalcó.



El trabajo de Martha Betanzos ha gustado y las personas van a su casa y le piden diseños y hoy sus sombreros ya están en el extranjero, situación que la enorgullece.



"Para mí es muy importante lo que hago; mis sombreros se están vendiendo muy bien, que hasta ya se fueron a Estados Unidos y no voy a descansar hasta ser una gran artista", manifestó.



La joven madre, esposa y artista espera cumplir sus sueños proyectando los paisajes de Sonora, así como su cultura, plantas y flores típicas, pero siempre con su toque personal.



¡BÚSCALA!



Si desea conocer los diseños de Martha Betanzos puede ver su página de Facebook: Marthabetanzoshats.