Estudiantes "enamoran" a jurado con postre de chocolate y bacanora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Gracias a una acertada mezcla de sabores: Chocolate, coco y bacanora, jóvenes sonorenses ganaron el tercer lugar en el concurso a nivel nacional de Junior Chocolatier 2017.



La combinación de un dulce y una bebida "que raspa la garganta" fue lo que hizo que el jurado se enamorara del postre que llevó al podio a Alexis Joel Peinado y Hugo Ricardo Juárez, jóvenes estudiantes de gastronomía.



Los ganadores fueron clasificando con cada uno de los postres que preparaban, pero el que contenía bacanora fue el que los llevó a ganar un reconocimiento a nivel nacional, una medalla y un curso de repostería con Alejandro Salas, master chocolatier.



CON BACANORA DAN TOQUE SONORENSE AL CHOCOLATE



La fusión entre chocolate, bacanora y coco fue la combinación que otorgó el tercer lugar en el concurso a nivel nacional de Junior Chocolatier 2017 a los estudiantes de gastronomía Alexis Joel Peinado y Hugo Ricardo Juárez.



"Llevar un producto regional de Sonora que no todo México conoce fue una idea para que más personas lo conozcan y esto resultó en un tercer lugar que no nos esperábamos, porque íbamos con la mentalidad de participar para aprender, pero no nos imaginamos esto", manifestó Alexis, de 23 años de edad.



Para Hugo, de 21 años, fue una gran experiencia y una aventura muy gratificante en lo personal y en lo profesional, pues esto les ayudará a conocer más sobre los postres y las diferentes culturas en la repostería.



Fernando Malpica, gerente de marketing de Turin alta repostería, dijo que es el cuarto concurso que se realiza, y la primera en que Sonora sube al podio.



El experto calificó a Alexis y a Hugo como jóvenes atrevidos, arriesgados y aventurados.



"Estos dos chavos tienen un talento impresionante que pueden llegar a hacer un gran referente en un futuro inmediato, y sobre todo esta competencia que tienen de poderse medir ante cualquier adversidad y poderlo lograr", agregó.



El concurso se realiza cada dos años, y tanto Alexis como Hugo esperan poder participar nuevamente y nuevamente elevar el nombre de Sonora.