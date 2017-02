Propone Sáenz Félix reactivar Departamento de Agricultura

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Reactivar el Departamento de Agricultura y Ganadería de la Unison para realizar investigación que coadyuve al desarrollo de la entidad y genere recursos a la institución, será una de las acciones de Jorge Sáenz Félix, de llegar a la Rectoría.



El aspirante señaló que tiene listo un proyecto, en colaboración con el Colegio de Posgraduados de la Universidad Autónoma de Chapingo para recuperar el éxito de esta área de estudios de la Universidad de Sonora.



“No sé si se esté en estos momentos haciendo investigación, yo creo que no, pero nos urge hacer investigación aplicada en este campo, como se está haciendo en otras áreas y esto nos servirá también para la generación de recursos para la Universidad”, expresó.



Durante su paso por la dirección del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), añadió, se percató de la necesidad de ingenieros agrónomos en el campo sonorense que contribuyan a mejorar la producción y a agregar calidad a los alimentos.



GENERARÍA PLAN DE EXPLORACIÓN



Vía telefónica, Said Infante Gil, investigador y catedrático de la Escuela de Posgraduados de la Universidad de Chapingo, explicó que se generaría un programa de exploración conjunta entre ambos centros de educación superior.



“Sería un proyecto de investigación coordinada por los mejores profesores de aquí de Chapingo, que es el staff agrícola más importante del País, presentaríamos proyectos a Conacyt, haríamos financiamiento conjunto, etc.”, detalló.



El Departamento de Agricultura y Ganadería de la Máxima Casa de Estudios, refirió, podría tener proyectos de alcance internacional liderados por los especialistas líderes en investigación agrícola en México.



“Lo que se propone es aprovechar todo el potencial agrícola que tiene Sonora, no estoy muy familiarizado ahorita con la problemática agrícola actual en Sonora, pero sé que hay mucha investigación básica que es muy importante hacer”, destacó.



Si bien el área que forma ingenieros agrónomos en la Unison tiene un buen camino avanzado, expuso, existen oportunidad de indagación para mejorar en uso de agua agrícola y de nuevos productos agrícolas acordes al cambio climático.



“La idea es aportar mediante proyectos conjuntos de investigación soluciones y mejoras en la producción y la calidad de los alimentos, y aquí no se trata de mucho volumen, sino de valor”, comentó.