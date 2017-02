Reanudan rutas 4 y 6 recorrido completo para alumnos de UTH

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Luego de una semana de que alumnos de la Universidad Tecnológica de Hermosillo utilizaran un camión de transborde, el lunes por la tarde camiones de la ruta 4 reanudaron su recorrido.



Alumnos de la UTH manifestaron que debido al mal estado de los accesos al campus, durante algunos días los camiones terminaban su recorrido frente al Conalep III, por lo que tenían que transbordar y en ocasiones caminar hasta la universidad.



Aunque la situación del recorrido de la ruta 4 ya se solucionó, los alumnos aseguraron que ese no es el único problema, ya que debido al gran número de usuarios de esta ruta, los camiones no son suficientes, lo que ocasiona largas esperas.



"Me levanto muy temprano, tengo que estar a las 05:40 en la parada para agarrar el primer camión, agarro la 19 y luego la ruta 4, que es la única que entra para acá, en estos días me tenía que levantar más temprano para agarrarlo 20 minutos antes", dijo Judith.



Según datos proporcionados por la rectoría de la universidad, de los 4 mil 500 alumnos que asisten al plantel, cerca del 60% utiliza transporte público, algunos alumnos provienen de zonas lejanas al campus y tienen que hacer recorrido hasta de dos horas.



Las horas pico son de las 13:00 a las 16:00 horas, cuando los alumnos del turno matutino terminan sus clases y los del vespertino comienzan a llegar al plantel, es en este tiempo cuando algunos estudiantes tienen que esperar hasta más de una hora para poder tomar su camión.



SOLICITAN PAVIMENTACIÓN



El delegado regional de Transporte, Daniel Ocobachi Romero, informó mediante un comunicado que a pesar de los problemas presentados el lunes debido al mal estado de los accesos, los alumnos no dejaron de recibir el servicio.



Ocobachi añadió que autoridades de transporte y de la propia universidad solicitaron al Ayuntamiento de Hermosillo apoyo para raspar, pavimentar y recarpetear los dos accesos, el bulevar de Los Seris y el tramo de la carretera a La Colorada a la universidad.