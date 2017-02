Baldío abandonado origina malos olores

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde hace más de un año tienen batallando vecinos de la colonia Universidad con lote baldío sucio que se encuentra ubicado en la esquina de las calles Universidad y Rosario P. de Carpio.



Pésimos olores, inseguridad e incremento de mosquitos es lo que ha originado la acumulación de desechos que son arrojados al lote a diario.



Fernando Sánchez, quien transitaba por el área, señaló que el abandono del lugar ayuda a que se registren vándalos que acuden al lugar para realizar quema de basura.



"Para acá se vienen los cholos del Coloso, Ranchito y todas esas colonias, de la Amapolas a quemar la basura, se vienen porque no tienen donde deshacerse de la basura que juntan y que no les sirve para nada".



"Tenemos años con este problema en varios lotes baldíos de la colonia pero este preocupa más porque está en medio de las casas", comentó.



Briseida Quintana Granillo, habitante de la comunidad, solicitó revisión a los predios sucios de la comunidad y en especial al reportado pues dijo que se encuentra ubicado en un sector muy transitado por quienes radican e el área.



"Cada que tiran basura se suelta unapeste muy fea y la verdad es que no es el único terreno solo y sucio en la colonia, tenemos muchos y lo más preocupante es que los vagos aprovechan para usar drogas, tirar basura y pues nos sentimos muy inseguros", dijo.