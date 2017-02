Sostiene un arma por primera vez a los 12 años

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tras la necesidad de sentirse admirado por un grupo de adolescentes y la facilidad con la que contaba para poder adquirirla, "Emmanuel" sostuvo en sus manos por primera vez un arma de fuego a los 12 años de edad.



Tan fácil como dirigirse a la recámara de sus padres y escoger entre la pistola de 22 milímetros, cromada, que era de su padre, o el revólver automático de 45 milímetros de su madre, quienes la tenían en su poder posiblemente por costumbres familiares.



"La primer arma que yo obtuve era de mi papá, también mi mamá tenía un arma, era porque cuando yo vivía para el lado Norte de la ciudad, en aquel entonces era lo último, y mi papá le enseñó a usar el arma a mi mamá por el hecho de que allá había mucho vandalismo y yo sabía dónde estaba esa arma", dijo.



APRENDE DESDE CHICO



"Emmanuel" relató que a uno de sus tíos le gustaban mucho las armas, incluso tenía permiso para hacer uso de ellas, por lo que desde muy niño aprendió todo el funcionamiento acerca de las mismas, junto con sus primos, y eso fue uno de los detonantes para apoderarse de la pistola de su papá cuando apenas era un niño.



"Se me hizo fácil y la llevé a la escuela una vez, yo empecé en el pandillerismo a los 12 años, porque mis primos eran cabecillas del barrio, y ya cuando yo tengo esa arma, me la metí en el pantalón del uniforme para enseñársela a mis amigos".



Era más el hecho de sentirse admirado por sus compañeritos de secundaria y amigos, el que alentó a aquel joven inocente que creció en un ambiente familiar rodeado de lo que creía que estaba bien.



"Conforme fue pasando la edad mis tíos hacían los clásicos tiros de Año Nuevo, ahí ya nos soltaban una pistola, una metralleta y ya se empezaban a hacer las cosas, y ahí es cuando uno ya se siente capacitado para tomar el arma", reveló.



El portar un arma tan a corta edad, a "Emmanuel" le valió llegar a ser "El Cabecilla" del barrio y que hasta los jóvenes más grandes que él lo llegaran a respetar, a pesar de que la pistola de su padre jamás la utilizó, ya que al pasar el tiempo se le extravió.



MÁS FÁCIL HOY



Comentó que en estos tiempos es más fácil conseguir una pistola y a precios muy módicos, que en años anteriores, debido al abuso de las drogas, principalmente el "crystal", ya que los adictos desean obtener la droga a cualquier precio.



"Ahora es más fácil conseguirte un arma, los que consumen la droga son capaces de hasta matar a alguien por tal de que les paguen para comprar droga, o te consiguen una pistola en 400 pesos, y aunque no sirva por lo menos te pega un susto, porque muchas no funcionan", indicó.



"Emmanuel" manifestó que una vez que se consigue un arma, es más fácil conseguir las balas, ya que las pistolas que más se utilizan son de calibre chico y se consiguen hasta en las tiendas deportivas, ya que son armas para campos de tiro o de uso cotidiano.