Debe preocupar a autoridad portación de armas en menores

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La portación de armas de fuego por parte de menores de edad tiene varias implicaciones que deben ser preocupación para las autoridades, consideró Omar Balderrama Figueroa, presidente de la asociación civil Amor y Convicción.



Expuso que el hecho de que un joven posea un arma de fuego sólo puede deberse a que la adquirió en el mercado negro o bien, a que tiene una relación con las bandas criminales y al sicariato.



"Estamos hablando de un problema sumamente serio, porque muchos de los traficantes utilizan a los menores para llevar a cabo sus crímenes. Al menor de edad, si lo llegan a agarrar, su condena es sumamente más baja que la de un mayor", resaltó.



La situación puede ser a su vez un reflejo de un descuido en la educación de los adolescentes, señaló, pues la escuela suele ser un factor de protección pero cuando no hay estudios ni trabajo el riesgo se incrementa.



"Lo que yo creo que debe de tener la autoridad son profesionales en la materia, gente experta en prevenir la violencia, así de sencillo", manifestó.



CAMBIO DE ESTRATEGIAS



Balderrama Figueroa, cuya asociación ha instituido el programa "Advertencia" para la prevención del consumo de drogas en adolescentes, expresó que se requiere cambiar la estrategia de los gobiernos porque el problema se incrementa.



"Ya no sólo se les ofrece droga, sino que ahora también un buffet de armas. Mientras no veamos un presupuesto etiquetado por parte de nuestras autoridades, un presupuesto determinante para trabajar la prevención en su máxima expresión, veremos lo mismo", advirtió.



Como ejemplo de medidas exitosas en otros lugares del mundo, citó el caso de Islandia, en donde se implementó un toque de queda para evitar que los adolescentes estén en las calles a determinada hora de la noche.



"Por eso Islandia es uno de los países de la Unión Europea que han logrado disminuir su consumo de droga, porque han tomado decisiones determinantes como ésta", argumentó.



Para atacar el problema en Sonora y en México se necesita actuar con base en una visión correcta del fenómeno, añadió, pues si no se sabe qué es lo que detona la situación ninguna acción será suficiente.