Concluye marcha contra el gasolinazo en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con poca asistencia ciudadana comenzó la marcha contra el #gasolinazo en Caborca. De igual modo, un gran número de manifestantes de la Perla del Desierto se unió a la "megamarcha" que se realiza en Hermosillo. Foto: Miguel A. Juárez

En estos momento la "megamarcha" avanza sobre el bulevar Rosales y Luis Encinas. Video: Daniel Ríos

Los manifestantes avanzan en la "megamarcha" sobre el bulevar Rosales, con destino al Centro de Gobierno. Foto: Eleazar Escobar

El contingente de ciudadanos que marchan contra el #gasolinazo está por llegar al Centro de Gobierno de Hermosillo. Fotos: Eleazar Escobar

Los manifestantes están congregados en la explanada del Centro de Gobierno. Video: Julián Ortega

Con la entonación del Himno Nacional Mexicano se dio por terminada la manifestación pacífica por parte del movimiento ciudadano "No al Gasolinazo en Sonora" en la explanada del Centro de Gobierno. Video: Daniel Ríos

Tras la convocatoria en redes sociales, manifestantes avanzan en la "megamarcha" contra el gasolinazo.La invitación marca una marcha pacífica que recorrerá el bulevar Kino hacia el Centro de Gobierno.Se invita a la población a tomar precauciones debido a que el tráfico por el sector se verá afectado por los manifestantes."No que no, sí que sí, ya volvimos a salir"!, expresan en su marcha los integrantes del movimiento social "No al Gasolinazo Sonora", que en este momento avanza por el bulevar Rodríguez.En la cuarta marcha, tres domingos consecutivos y un sábado, se observan más jóvenes.En este momento se sumó un grupo de choferes del servicio Uber.En la Plaza Emiliana de Zubeldía, más personas esperan la marcha para unirse en protesta contra el aumento de los combustibles.Avanza la "megamarcha" sobre el bulevar Rodríguez.La lucha de "No al Gasolinazo Sonora" cobra fuerza en la “megamarcha” de este domingo, en donde según cifras de los organizadores, participa el doble de manifestantes de la semana pasada.Hace unos minutos llegaron los primeros manifestantes a la explanada del Centro de Gobierno.Con el acuerdo de acudir el próximo 5 de febrero al Congreso Local para exigir un alto a los abusos de los políticos, concluye la manifestación del grupo social "No al Gasolinazo Sonora", quienes aseguran llegaron a las 40 mil personas y cada vez serán más porque ya despertaron.