Sobreviven a noche fría

HERMOSILLO,Sonora(GH)

"Para nosotros la temporada de frío es el mero infierno y más si viene acompañada de lluvia", aseguró Julio César Álvarez, una opinión que comparten los habitantes de la invasión Guayacán, en Hermosillo, luego de sufrir el viernes una noche fría y húmeda.



Los residentes en el límite Norte de la capital sonorense expresaron que la escasez de alimentos ya no es considerado el mayor problema al que tienen que enfrentarse, sino el tener un techo donde resguardarse de los fuertes y helados vientos.



"Anoche pasamos el peor día de muchos que hemos tenido a lo largo de nueve años", agregó el señor Julio César. "Llovía afuera, pero era más el agua que caía aquí adentro porque los techos ya no sirven".



El señor de la tercera edad puntualizó que las bajas temperaturas que se han suscitado en las últimas semanas, han ocasionado enfermedades respiratorias y virales, tanto en niños como en adultos.



"Gracias a Dios yo no he tenido gripa, pero a mi señora sí le ha afectado un poco y también supe que algunos vecinos o sus chamaquitos estuvieron enfermos", subrayó don Julio.



Rey Rojas Medrano, quien es originario de Navojoa, precisó que todos tienen la necesidad de ropa, cobijas, alimentos y medicinas, pero lo más importante es material para reforzar las viviendas.



"Nos gustaría que alguien nos apoyara con lonas, láminas o una poca de madera", expresó. "Aunque hay quienes pueden salir a buscarlas, algunos no podemos hacerlo porque utilizamos andaderas o sillas de ruedas".



Mencionó que entre los mismos vecinos se apoyan en los diversos rubros, sin embargo lo que pocos logran conseguir no es suficiente para ayudar al gran número de personas que ahí habitan.



"Ojalá las autoridades nos ayudaran en estos días de tanto frío, con unas pocas de lonas para cubrir los techos y evitar que se trasmine el agua, o tantita madera, no importa si no es mucha, a nosotros todo nos sirve", añadió Sara Íñiguez.



La señora agregó que sólo reciben apoyo en cuestión de cobijas, ropa y alimentos, durante la temporada decembrina, mientras que el resto del año sobreviven aún con la escasez de todo ello.