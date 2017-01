En alerta por asaltos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Robos a vehículo y asaltos a personas suceden diariamente a las afueras de la Central Camionera, principalmente en la intersección de las calles Jaffa y Maltesa, de la colonia Los Naranjos, según comentaron los vecinos.



"No es noticia nueva", expresaron algunos reportantes, quienes dijeron estar hartos de que el lugar ya sea "famoso" por los robos que ocurren en el sector, y las autoridades no hagan nada al respecto.



"Y la prueba está de que las calles y las banquetas parecen alfombras de cristal, de tantos vidrios de carros que quiebran aquí, las mismas autoridades saben quiénes son los que hacen daño y no hacen nada", comentó María Guadalupe, quien reside en la colonia desde hace más de 50 años.



Los robos pasan a todas horas, agregó, a plena luz del día. Los que supuestamente limpian carros son los mismos que hacen daño, y uno que otro delincuente proviene de las colonias aledañas, como la Revolución o El Coloso.



Aproximadamente un mes y medio es el tiempo que lleva una barda perimetral ubicada del lado Oriente de la Central Camionera, misma que bloquea el paso vehicular y peatonal, con el fin de controlar la seguridad de los usuarios, de acuerdo a los que platicaron algunos vecinos.



"Precisamente los de la Central pusieron el cerco porque asaltaban mucho a la gente que pasaba para allá, ya eran demasiados robos, pero siguen quebrando vidrios, hace como dos días le quebraron el vidrio a una señora para robarle la bolsa, eso es de a diario", externó José Luis, residente desde hace 40 años en Los Naranjos.



Por tal motivo los vecinos solicitan más vigilancia policiaca en el sector, ya que en ese lugar está una escuela primaria y aseguran que los delincuentes ya no respetan y cometen sus fechorías frente a los alumnos, y temen por su seguridad.