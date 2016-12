Habrá recolección de basura en periodo de vacaciones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El servicio de recolección de basura se mantendrá con regularidad durante el periodo vacacional de diciembre, informó el director de Servicios Públicos Municipales.



Luis Fernando Pérez Pumarino indicó que a pesar de que los trabajadores del Ayuntamiento entraran en asueto por dos semanas, el personal de recolección continuará laborando.



Señaló que este mes no se verá afectado el calendario de recolección porque Navidad y Año Nuevo caerán en domingo y es el único día de la semana que no se presta el servicio.



“El servicio de recolección no se verá afectado por estos días y sólo pedimos a la ciudadanía que saque la basura el día que les corresponda y no una noche antes para evitar que los perros la derramen en las calles”, manifestó el titular de Servicios Públicos Municipales.



A consecuencia de los regalos de Navidad, Pérez Pumarino puntualizó que en diciembre la cantidad de basura que se recoge tiende a incrementarse cerca del 20% con respecto al resto del año.