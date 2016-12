Empuja su triciclo en busca de ganarse el pan de cada día

HERMOSILLO, Sonora(GH)

No importa que tan lejos tenga que empujar su triciclo para vender dulces, lo primordial para José Moisés Sánchez Valenzuela es vender algo para poder comer y pagar los servicios de su casa.



Hace seis años que enviudó y desde entonces está solo en su casa, pero algo que lo distrae mucho es trabajar, andar en su triciclo por las calles del Centro.



José Moisés Sánchez apenas escucha, no ve bien y en ocasiones se cae porque tiene dolencias en las corvas de las piernas, así como los brazos y manos entumidas por lo que el movimiento es una rehabilitación para él.



"Vivo en el Coloso Bajo y desde allá me vengo en el triciclo, a veces vendo y a veces no, por lo menos tengo que vender 50 pesos porque si no vendo nada pues no como al menos que mis hijos vengan y me traigan algo".



"Hay días buenos y días malos, pero en estas fechas siempre trato de estar más tiempo en el Centro para vender más", manifestó.



Don José, como lo conocen, tiene una mirada triste desde que su esposa se fue y lo dejó solo, pero sigue adelante por sus hijos y nietos.



Él espera que algún alma caritativa lo apoye con un aparato para el oído y poder escuchar mejor, pues es algo indispensable.



En estas fechas navideñas espera poder pasarla con alguno de sus hijos, pasar un rato agradable, en compañía de su familia.



¡APÓYALO!

Si desea apoyar a don José Moisés puede acudir a su vivienda ubicada en la colonia Coloso Bajo, poste 175, entre calle José R. Campo y Circunvalación.