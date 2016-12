Entrega "Maloro" certificados a primera generación de EnCausa

HERMOSILLO, Sonora(GH)

"Después de ocho meses de trabajo, disciplina y dedicación, nos damos cuenta que podemos avanzar para llegar a ser un referente de que sí es posible combatir lo más lastimoso que tiene una sociedad, que es la desigualdad", enfatizó el presidente municipal, Manuel Ignacio "Maloro" Acosta, en la graduación de la primera generación de EnCausa."La herramienta más poderosa que tienes para transformar tu familia eres tú, porque detrás de esa puerta nosotros ya no nos podemos meter y eso fue un énfasis permanente en la parte de Desarrollo Humano", comentó a las 163 familias graduadas, acompañado por Martha Antúnez de Acosta, presidenta del DIF Hermosillo El programa incluyó vivienda, educación, oficios y empleo, mencionó, y ahora van a ir con otras familias a decirles que sí es posible vivir de otra forma; y eso nos motiva muchísimo porque tengo la certeza de que cada año serán más las familias, a las que se trate de encausar y no de darles apoyos dispersos.Precisó que hay mucho por hacer, "pero en lugar de quedarnos viendo los problemas, debemos entender cómo podemos avanzar y resolver; las primeras semanas veíamos que estábamos metidos en una pobreza anímica y no sólo económica, de la que ya se ha salido adelante"."Maloro" Acosta felicitó a todo el equipo de Desarrollo Social encabezado por Carlos Rodríguez Freaner, por la solidaridad, esfuerzo, dedicación y amor puesto en este programa; así como a las dependencias y asociaciones civiles que apoyaron.Rogelio Díaz Brown, secretario de Desarrollo Social, felicitó a "Maloro" Acosta de parte de la gobernadora Claudia Pavlovich , por el valor de entrarle a un proyecto como este, que es ejemplo para muchos presidentes municipales.El matrimonio Encausa formado por Alfonso y Santa Guadalupe Galaz Lovatos, comentó que su familia y todas están muy contentas por el cambio radical que han tenido y que ahora les toca a ellos trabajar para mejorar aún más su vida."Quiero agradecer al presidente y a la Gobernadora por todo lo que se nos ha ayudado, nos han dejado una semilla para aprender a salir adelante y hay que echarle todas las ganas", manifestó Santa Guadalupe, junto a sus cuatro hijos.En la graduación se entregaron certificados a las 163 familias que cuentan con 679 personas, de las cuales 219 tienen en proceso la nivelación académica; así como constancias de estudios, de vivienda, actas de nacimiento y proyectos productivos.