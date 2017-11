Le sonríe a la vida aunque haya perdido parte de ella

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Cuando llegó al hospital, lo dieron por muerto. Después de la picadura que sufrió, don Juan sólo entró al nosocomio para ser postrado sobre una plancha y no fue sino hasta horas después, que levantó una mano.



Don Juan Popoca Salgado, de 64 años de edad, narró que el motivo por el que se encuentra ahora en silla de ruedas, sin una de sus piernas y con la otra en un grave estado, fue la picadura de la afamada araña violinista, por lo que estuvo dos años internado y salió hace apenas un mes.



"Cuando salí, muchas cosas habían cambiado, principalmente que una persona me quitó mi punto de trabajo y ahora estoy luchando porque me lo regrese, yo soy técnico relojero", contó.



Actualmente don Juan vive a las afueras del Mercado Municipal, en el Centro de Hermosillo; duerme en la banqueta y se alimenta con lo que los locatarios le ofrecen o con el dinero que la gente le da: Él no pide, dice, sino que la gente es bondadosa por naturaleza y por eso le ayudan .



"Yo no pido, ellos vienen y me dan: ¡Verás qué hermosura! Yo sé que lo que está pasando no es por mí, sino que Dios lo hace por algún motivo que voy a descubrir, pero la gente se acuerda de mí cuando trabajaba y me tiene misericordia, me da gusto.



"Se preguntan cómo me pasó esto, me dicen que me recuerdan bien, caminando, y yo les agradezco y me río, porque yo ya no sé cómo era eso", relató.



Don Juan sueña con tener un cuartito donde poder vivir, incluso está dispuesto a pagar él mismo la renta; también espera recuperarse de su salud, para así regresar a trabajar como relojero, el oficio que tanto añora, pues su vista y su pulso, dice, están intactos.



"Ahorita me veo medio sucio, quienes me conocen se admiran y me dicen que nunca me habían visto así, pero todo cambia en este mundo.



"Me dicen que me falta todo y yo les digo que sí, pero ¿sabes qué?, yo soy rico, tengo a mi Dios, ¿y qué más quiero? Yo me acuesto aquí en la banquetita y duermo a pierna suelta", enfatizó.



Si usted está en posibilidades de apoyar con tratamiento médico a don Juan o dirigirlo a algún lugar dónde vivir, puede localizarlo en las inmediaciones del Mercado Municipal de Hermosillo.