Sienten niños los estragos del frío

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Bajo un techo de lámina y paredes de cartón, los cuatro miembros de la familia Valenzuela pasan sus días en la invasión El Ranchito, donde en invierno el frío llega con más fuerza.



Claudia Lizeth, su esposo y sus dos hijos viven en esta casa desde hace tres años y aunque actualmente están construyendo un cuarto de material, un sólo sueldo no alcanza para comprar alimento, vestido y pagar la mano de obra de la construcción.



"El cuarto lo estoy haciendo porque nos dieron un apoyo, pero no nos alcanza, mi esposo gana como mil 400 a la quincena y le tiene que paga 500 al albañil; yo antes trabajaba en limpieza, pero desde hace tres meses dejé de trabajar para atender a los niños", expresó.



Los pequeños Yamileth y Jesús Alberto cursan preescolar y primer grado de primaria, puntualizó la madre, y son ellos quienes más resienten los estragos de la temporada invernal.



"Aquí hace mucho frío y no tenemos tantas cobijas, los niños son los que más me preocupan, todos los años meto cartitas para Navidad porque a veces no tenemos ni para comprarles un juguete", platicó.



En ocasiones la madrina de Claudia, una señora de nombre María, va a visitarlos a su casa pues no tiene una vivienda fija, por lo que Claudia y su familia le ofrecen un poco de lo que tienen.