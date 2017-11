Registra Buen Fin mayor afluencia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Sin robos ni asaltos resultó el Buen Fin en el Centro de la ciudad, afirmó el presidente del Patronato de comerciantes, pues se mantuvo vigilancia 24 horas.



Miguel Ángel Figueroa Gallegos detalló que durante este fin de semana donde los comerciantes pusieron ofertas para atraer más clientes, no se reportó ningún robo a comercios en el primer cuadro de la ciudad.



"No tenemos robos ni asaltos, no hay, no hay nada reportado, tenemos presencia policiaca durante el día en el Centro y tenemos meses con vigilancia durante las noches, además de presencia con operativos nocturnos", detalló.



En relación a las ventas afirmó que visualmente los comercios han visto mayor afluencia de gente, pero los resultados finales y derrama que dejó el Buen Fin se presentarán a partir del miércoles.



"Estamos teniendo mucha afluencia de gente, lo esperábamos así, la gente está encontrando descuentos buenos y efectivos, la información más detallada y resultados la tendríamos para el miércoles", dijo.



El también presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercios, aseveró que según comentarios de comerciantes y presidentes de cámaras empresariales, los resultados serán mejor que la pasada edición del Buen Fin.