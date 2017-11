Vende aguas frescas desde hace 18 años

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con un grito pintoresco y satírico, Alonso Antonio Félix García, un joven de 24 años de edad, atrae a los clientes hacia su carreta de aguas frescas, mismas que sale a vender durante el desfile del 20 de noviembre desde que tenía 6 años.



La gente conoce su puesto como "las aguas del chavo del ocho", ahí demuestra que es buen vendedor, pues ha dedicado la mayor parte de su vida a este negocio familiar; ahora prepara a su hermano de 9 años en la noble labor.



Cada año, Alonso vende sus productos durante el desfile conmemorativo a la Revolución Mexicana, asegura, y aunque en ocasiones la ganancia es baja, es mejor salir a buscar el sustento diario que quedarse en casa a esperar un milagro.



"Estoy desde las siete de la mañana, y es que trabajamos tres horas por lo menos, y por lo que se pueda vender; le grito a la gente, atrayéndola para que vengan a comprar.



"Esto ya es de familia, desde chamaco ando en las carretas, desde los 6 años vendo en la calle ayudando a mi mamá. Ahí andamos, no hay que quejarnos, siempre lo he dicho, menos vamos a ganar si nos quedamos sin hacer nada en nuestro hogar", enfatizó.



Luego de 30 años de que la familia se dedique a la venta de duros y aguas frescas, principalmente en desfiles y fechas importantes, Alonso, contó, le agarró sabor a ser un comerciante en pequeño.



"En todas las celebraciones estamos nosotros y esto es como todo, te puede ir bien o mal, pero no hay que ‘agüitarse’. Uno tiene que seguir luchando con la vida porque esta sigue", añadió.