Atropella policía a indigente frente al Hospital General

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La responsabilidad de que se presenten accidentes de tránsito no sólo recae en la autoridad, sino también en los ciudadanos, ya que deben de respetar el reglamento y la ley de tránsito, afirmó la directora de Tránsito Municipal.



Respecto al accidente ocurrido la mañana de ayer, en el que un hombre de avanzada edad murió tras ser atropellado por un agente de la Policía Preventiva, Janneth Elena Pérez Morales señaló que es obligación del peatón usar los puentes peatonales y respetar los señalamientos.



"Para poder prevenir hechos de tránsito y que todo funcione bien tiene que haber un equilibrio, tanto de la corporación como del ciudadano. Si nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance y el ciudadano no hace nada, se van a seguir presentando este tipo de hechos", dijo.



LOS HECHOS



A las 06:20 horas de ayer, un agente de la Policía Preventiva identificado como Héctor Adrián, de 48 años, transitaba de Poniente a Oriente, en una patrulla pick up,Nissan,2017, sobre el bulevar Luis Encinas, frente al Hospital General del Estado.



Al pasar el puente peatonal, casi con la intersección de la calle Reyes, un hombre intentó cruzar el bulevar al parecer de manera intempestiva.El agente no alcanzó a maniobrar y atropelló al peatón, quien falleció en el lugar.



al no superar las lesiones que sufrió, de acuerdo a lo que informaron elementos de Cruz Roja.



Las autoridades no lograron identificar al hoy occiso, ya que al parecer estaba en situación de calle, pero las autoridades correspondientes realizarán las indagatorias necesarias para esclarecer los hechos.



Pérez Morales indicó que es muy lamentable este tipo de situaciones, pero se pueden evitar si cada ciudadano hace lo que le corresponde debidamente y toma sus precauciones a la hora de conducir o transitar por las vialidades.



En lo que va de este año, en Hermosillo han muerto 63 personas a causa de un accidente vial, trece decesos más que el total registrados en 2016, además de 680 personas resultaron lesionadas hasta el día de ayer y 955 el año pasado.