Diario de una lucha contra el cáncer: Teresita Munguía Salazar

Soy una persona que siempre acudo a la citas el día que se me dice. Entonces acudí a una cita de rutina en la cual el doctor me dijo que tenía una edad apropiada para hacerme una mamografía.



Primero que nada, no se siente ningún síntoma y esto es muy importante que se sepa. Yo no tenía ningún síntoma; acudí a la cita, el doctor me dijo que yo tenía una edad para una mamografía, y ahí fue donde se me detectó algo que iba comenzando.



Inmediatamente me hice la biopsia y después de la biopsia ya me dieron resultados: Estaba empezando mi cáncer. Legamos antes de la etapa 1.



En dos semanas ya estaba lista porque acepté la noticia con mucho positivismo.

Y de ahí nunca pensé en nada más que en operarme y quitarme lo que estaba mal.



Precisamente ese día estaban también operando a mi prima, Almita Salazar: A mí en un hospital y a ella en el otro, el mismo día. Ella es prima mía por parte de mi mamá.



Mi hija, la mayor, estaba empezando su carrera... tenía 19 años. Y ella fue la que recibió la noticia de mi cáncer, no fui yo. Fue ella y en aquel entonces mi esposo. Ella llega y me da la noticia... sus otros hermanos estaban chiquitos. Ella me dijo: “Mamá, todo te va a salir bien” y le dije: “Sí, no te preocupes hija, todo va a salir bien” y entonces... la estoy contando hasta el día de hoy.



Yo dije “esto tiene que terminar”. En cuatro meses estaba totalmente recuperada, claro, con la falta de cabello. Me considero una persona muy positiva, esto no me va a vencer; no pensé más allá, sólo en mis tres hijos y pues ahorita gracias a Dios voy a cumplir 18 años que pase este proceso. Aquí estoy y muy bien.



Hasta el día de hoy sigo pensando que lo que se te presenta en la vida hay que tomarlo con una actitud positiva. Para mí la actitud cuenta mucho, entonces eso es en lo que yo ayudo a las personas: A que no decaigan en ninguna adversidad.



Dios tiene la última palabra, no los médicos.





Yo las invitaría primeramente a que no tengan miedo, no pasa nada, el cáncer es 100% curable siempre y cuando lo tomes a tiempo. Hay demasiada información, no hay qué decir “a mí no me va a pasar”. Hay que acudir a las citas, con síntomas o sin síntomas, hay que ir a hacernos la mamografia.



Yo hago mi vida normal. Por supuesto que dejé de hacer cosas que yo hacía muy pesadas, pero sí hago una rutina tres veces por semana en la Universidad. Invito a las personas que también son supervivientes como yo a que vayan, hay mucha ayuda para nosotras.



En el auditorio de la Universidad de Sonora hay un gimnasio precisamente para nosotras las mujeres; ahí estamos bajo el cuidado de unos médicos muy tratables, muy lindos, que nos tratan con mucho cariño. Nos miden la fuerza primero y nos dicen qué aparatos usar.



Mi vida ha sido completamente normal y quizá mejor, porque la valora uno muchísimo más. Todo lo que te pasa dices “bueno, estas con cosas de Dios”, pero nunca he tenido tristeza por lo que me pasó ni me he preguntado el porqué... no soy yo para hacer esa pregunta. Aquí estoy y estoy agradecidísima con la vida y con Dios.