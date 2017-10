Siente la adrenalina con cada servicio

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El número de emergencias suena y a Ramón ya le entra la adrenalina. En cuestión de segundos está a bordo de la M04, su motocicleta, listo para salir a sortear obstáculos y esquivar automóviles, para llegar cuanto antes al servicio de una persona en riesgo.



Ramón Orlando Ovalles, de 47 años, es uno de los últimos socorristas premiados por su valiosa labor en Cruz Roja Hermosillo y es también uno de los paramédicos que conducen, desde hace poco más de un mes, las nuevas unidades de respuesta rápida.



"Es una cosa hermosa, a mí me encantan las motos; no la velocidad, sino el hecho de andar en ella", contó, "con sólo subirte y prenderla, ya tienes la adrenalina, te emociona… a mí me gustan las ambulancias, pero esto es lo mío, lo que me gusta".



Ramón Orlando inició en Cruz Roja en 1997 y el hecho de andar en motocicleta ahora lo tiene más atado a la institución a la que sirve con tanto empeño.



Con cada emergencia, se pone sus guantes de motociclista y su casco para subirse a la M04 ya cargada con el kit de emergencias, el desfibrilador y su tanque de oxígeno.



"Las motos son un aliviane para las ambulancias, porque realmente hay muchos servicios que no las requieren.



"Hay gente que todavía nos pega de gritos porque llegamos en moto, pero nosotros les decimos: ‘¿Pediste ambulancia o pediste a Cruz Roja?’ Y con eso se calman, platicando nos ganamos la confianza", dijo Ramón entre risas.



Aún así, son más las personas que agradecen y valoran la velocidad con la que acude el servicio de emergencias, así como el trato humano que los socorristas como Ramón ofrecen a sus pacientes.



"Estas motos son livianas, te puedes meter por donde sea, puedes sacar la vuelta a los carros o ponerte enfrente y llegar más pronto a atender al paciente", expresó el socorrista , "ahorita a mí ya no me bajan de la moto; bueno, a menos que los jefes digan, pero hasta ahorita, no ha habido queja".