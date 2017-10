Buscan regularizar lotes de la colonia Sierra Bonita

HERMOSILLO, Sonora(GH)

De 356 lotes que contempla la colonia Sierra Bonita, únicamente 129 han mantenido un pago regular con Promotora Inmobiliaria para lograr que se regularicen, afirmó el director.



Aunque el terreno ya pasó a ser parte de Promotora y cuentan con los servicios, no se ha logrado que el resto de las familias se acerque a realizar los trámites y pagos para poder obtener un título de propiedad.



Marco Antonio Tapia Agraz, titular de la dependencia, destacó que desde el 2013 el asentamiento Miguel Valencia se convirtió en colonia Sierra Bonita, pero hasta el momento son 227 familias que no han realizado los pagos.



"Son 356 lotes los que estamos regularizando en esa colonia y de esos son 227 los que no hemos logrado que se acerquen a iniciar con los pagos, las otras familias ya han iniciado para entregarles actas de posesión", declaró.



En la ciudad hay un total de 14 asentamientos irregulares que no presentan ningún avance en regularización, según información dada a conocer por la síndico municipal, y hay al menos cuatro invasiones que no pueden ser regularizadas en su totalidad.



Angelina Muñoz Fernández declaró en días pasados que las invasiones Guayacán, Antorcha Campesina, Laura Alicia Frías y Plutarco Elías Calles no pueden ser regularizadas por ubicarse en zonas de riesgo.



En los últimos dos años se han regularizado dos invasiones, mientras que alrededor de 17 asentamientos cuentan con cartas de asignación y más de 15 en proceso de integración de expedientes.



Hasta el momento en la administración se han entregado mil 300 títulos de propiedad en 42 colonias del municipio, dijo, pero hay más de cuatro mil familias que viven en 14 invasiones que no tienen ni certificados de patrimonio.



"Hay gente que ni siquiera se acerca, se entregaron cinco mil actas de posesión y la gente cree que son títulos de propiedad, les decimos que vengan de nuevo porque necesitamos sustituirlas por lo que sí tiene certeza jurídica", recalcó.