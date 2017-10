Ya parece basurero la calle Pesqueira

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia El Sahuaro expresaron su malestar por la gran cantidad de basura y maleza en la calle Fernando Pesqueira, entre Leocadio Salcedo y Eduardo W. Villa, situación con la que han lidiado desde hace meses.



La basura que se encuentra en el lugar ha generado la proliferación de animales, por lo que algunos vecinos han optado por quemar la suciedad que se acumula.



"Limpiamos ahí pero al rato ya vuelve a estar igual, de repente le prenden fuego, si no hubiera más cochinero y luego con la maleza pues peor, hay demasiada basura y salen muchos animales", aseguró Ana Orozco, vecina de la colonia.



Armando Rendón, residente afectado, comentó que la basura es depositada por gente de otras calles de la colonia, problema con el que se han enfrentado durante mucho tiempo.



"La gente no es consciente del daño que están haciendo con realizar esa acción, porque tienen que venir a tirar la basura y son personas de otras calles. El disgusto es para nosotros que andamos soportando las pestes y los animales que eso acarrea", señaló.



El problema de limpieza de la calle Fernando Pesqueira mantiene preocupados a los vecinos, quienes no ven el fin de la suciedad, por lo que exigieron a los demás integrantes de la colonia no tirar basura en el sitio.